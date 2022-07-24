В Хмельницкой области взрывы: жителей просят оставаться в укрытиях

В Хмельницкой области прозвучали сильные взрывы. Жителей региона просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия в Telegram .

"На территории области слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Напомним, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Во время атаки там в хранилищах находилось украинское зерно, которое предназначалось для экспорта.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие.