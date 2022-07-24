У Хмельницькій області вибухи: жителів просять залишатися в укриттях

У Хмельницькій області пролунали сильні вибухи. Жителів регіону просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія в Telegram .

"На території області чутні звуки вибухів. Спрацювали системи ППО. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

Нагадаємо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр".

Під час атаки там у сховищах знаходилося українське зерно, яке призначалося для експорту.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару по Одеському морському торговому порту є постраждалі.