У Хмельницькій області зіткнулися легкові автомобілі, двоє загиблих

Також в результаті ДТП постраждало четверо людей

У Хмельницькій області поблизу села Лісо-Березівка зіткнулися два легкових автомобілі, в наслідок чого загинуло двоє людей, ще четверо було травмовано. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Як повідомляється аварія сталася ввечері 10 серпня поблизу села Лісо-Березівка Летичівського району. За попередніми даними, 21-річний водій "Ауді" під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з "Вольво" під керуванням 45-річного жителя Чернівецької області.

"В результаті ДТП травмувалися четверо людей та ще двоє від отриманих травм померли в лікарні. Серед загиблих – 64-річний батько водія "Ауді" та його 80-річна пасажирка", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Зазначається, що наразі вирішується питання про затримання водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше в Запорізькій області біля села Каменське маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою, внаслідок чого загинули шість осіб, ще 12 отримали травми.

Крім того, на трасі Київ-Чоп у Рівненській області вантажівка врізалася в молоковоз і загорілася, в результаті трагедії загинув водій вантажівки.