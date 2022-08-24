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В Хмельницкой области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Иллюстративное фото: в Хмельницкой области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 24 августа, днем жители Хмельницкой области услышали звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Более детальной информации о взрывах официальные источники пока не сообщали. Жителям области необходимо пройти в укрытия.

Обновлено 17:40

По информации главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Также он отметил, что детали происшествия раскроют позже.

Обновлено 17:45

Мэр Хмельницкого Олександр Симчишин подтвердил информацию о прилетах и заявил, что на территории Хмельницкой громады ракетных ударов зафиксировано не было.

Он призвал жителей области оставаться в укрытиях в связи с воздушной тревогой.

Напомним, 24 августа днем в Днепропетровской области сработала система противовоздушной обороны.

Также мы писали, что система ПВО сбила воздушный объект в Винницкой области 24 августа.

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Хмельницкая областьвоздушная тревогаВзрывВойна России против Украины