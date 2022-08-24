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В Винницкой области сработало ПВО во время тревоги

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Винницкая область, Среда 24 августа 2022 16:10
В Винницкой области сработало ПВО во время тревоги Фото: в Винницкой области сработало ПВО во время тревоги (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Система ПВО сбила воздушный объект в Винницкой области 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Позже детали", - написал он.

Отметим, что сейчас в области продолжается воздушная тревога.

Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня в Черкасской области украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Кроме того, российские военные ударили ракетами по Миргороду Полтавской области. Известно о минимум четырех ударах.

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