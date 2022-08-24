Фото: в Винницкой области сработало ПВО во время тревоги (Getty Images)

Система ПВО сбила воздушный объект в Винницкой области 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Позже детали", - написал он. Отметим, что сейчас в области продолжается воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях.