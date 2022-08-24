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В Днепропетровской области сработала система ПВО

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Днепропетровская область , Среда 24 августа 2022 16:33
В Днепропетровской области сработала система ПВО Иллюстративное фото: в Днепропетровской области сработала система ПВО (mil.in.ua)
Автор: Иван Носальский

В среду, 24 августа, днем в Днепропетровской области сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

В Днепропетровской области система ПВО начала работать во время воздушной тревоги. Более подробных деталей местные власти пока не сообщали.

Жителям Днепра и области необходимо пройти в укрытие.

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой области 24 августа днем ПВО сбила вражеский воздушный объект.

Также мы писали, что российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

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Днепропетровская область ПВО Война России против Украины
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