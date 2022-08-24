У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Більш детальної інформації про вибухи офіційні джерела поки не повідомляли. Жителям області необхідно пройти в укриття.

Оновлено 17:40

За інформацією голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Також він зазначив, що деталі події розкриють пізніше.

Оновлено 17:45

Мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив інформацію про прильоти та заявив, що на території Хмельницької громади ракетних ударів зафіксовано не було.

Він закликав мешканців області залишатися у укриттях у зв'язку з повітряною тривогою.