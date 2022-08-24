У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Сьогодні, 24 серпня, вдень жителі Хмельницької області почули звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Більш детальної інформації про вибухи офіційні джерела поки не повідомляли. Жителям області необхідно пройти в укриття.
Оновлено 17:40
За інформацією голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Також він зазначив, що деталі події розкриють пізніше.
Оновлено 17:45
Мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив інформацію про прильоти та заявив, що на території Хмельницької громади ракетних ударів зафіксовано не було.
Він закликав мешканців області залишатися у укриттях у зв'язку з повітряною тривогою.
Нагадаємо, 24 серпня вдень у Дніпропетровській області спрацювала система протиповітряної оборони.
Також ми писали, що система ППО збила повітряний об'єкт у Вінницькій області 24 серпня.
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