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В Хмельницкой области произошла авария с чиновником ГСЧС, есть погибший

Хмельницкая область, Четверг 03 декабря 2020 16:40
В Хмельницкой области произошла авария с чиновником ГСЧС, есть погибший
Фото: автомобиль чиновника ГСЧС (dbr.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Хмельницкой области произошла авария с участием чиновника местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Хмельницкой области. В результате ДТП погиб один человек.

Об этом сообщает Госбюро расследований.

По данным следствия, 2 декабря начальник пожарно-спасательного поста ГСЧС стал виновником аварии. На автомобиле "Fiat" он не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел на обочине неосвещеного участка дороги. От полученных травм он умер на месте.

Позже было установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Драгер показал 2,18 промиле. Чиновник был задержан.

Следствие продолжается по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти пострадавшего).

Сегодня также во Львовской области столкнулись микроавтобус и автомобиль Audi. В результате происшествия погибли три человека.

Напомним, 30 ноября, в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибли пять человек.

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