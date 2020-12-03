У Хмельницькій області сталася аварія з чиновником ДСНС, є загиблий

Фото: автомобіль чиновника ДСНС (dbr.gov.ua)

У Хмельницькій області сталася аварія за участю чиновника місцевого управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Хмельницькій області. В результаті ДТП загинула одна людина.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

За даними слідства, 2 грудня начальник пожежно-рятувального поста ДСНС став винуватцем аварії. На автомобілі "Fiat" він не впорався з керуванням і наїхав на 54-річного пішохода, який йшов на узбіччі неосвітленої ділянки дороги. Від отриманих травм він помер на місці.

Пізніше було встановлено, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,18 проміле. Чиновник був затриманий.

Слідство триває за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).

Сьогодні також у Львівській області зіткнулися мікроавтобус і автомобіль Audi. В результаті події загинули три людини.

Нагадаємо, 30 листопада, в Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту загинули п'ятеро людей.