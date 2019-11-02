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В Хмельницкой области перевернулся автобус, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     02.11.2019 - 13:11
В Хмельницкой области перевернулся автобус, есть пострадавшие
Фото: на месте ДТП в Хмельницкой области (policia.Khmelnytskoi.oblasti)

В результате ДТП пострадали 8 человек

В Хмельницкой области утром 2 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего пострадали 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу местной полиции в Facebook.

По данным полиции, рейсовый автобус, двигаясь по маршруту Залесье-1 - Каменец-Подольский, на окраине села Довжок съехал в кювет и перевернулся. Предварительно установлено, что в автобусе заклинило колесо.

В результате аварии пострадал 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса. Пострадавшие с телесными травмами различной степени были госпитализированы.

В Хмельницкой области перевернулся автобус, есть пострадавшие

Напомним, 30 октября в Харьковском районе произошло столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек - водитель автомобиля. На момент аварии в автобусе находились около 30 пассажиров, они не пострадали.

Еще одно ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 29 октября в Житомирской области. В городе Овруч легковой автомобиль Renault столкнулся с автобусом ПАЗ, в результате чего пострадал один человек.

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