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У Хмельницькій області перевернувся автобус, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     02.11.2019 - 13:11
У Хмельницькій області перевернувся автобус, є постраждалі
Фото: на місці ДТП у Хмельницькій області (policia.Khmelnytskoi.oblasti)

В результаті ДТП постраждали 8 осіб

У Хмельницькій області вранці 2 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса, в результаті чого постраждали 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої поліції у Facebook.

За даними поліції, рейсовий автобус, рухаючись за маршрутом Залісся-1 - Кам'янець-Подільський, на околиці села Довжок з'їхав у кювет та перевернувся. Попередньо встановлено, що в автобусі заклинило колесо.

В результаті аварії постраждав 31-річний водій та 7 пасажирів автобуса. Постраждалих з тілесними травмами різного ступеня госпіталізували.

У Хмельницькій області перевернувся автобус, є постраждалі

Нагадаємо, 30 жовтня у Харківському районі сталося зіткнення легкового автомобіля з пасажирським автобусом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина - водій автомобіля. На момент аварії в автобусі перебували близько 30 пасажирів, вони не постраждали.

Ще одна ДТП за участі пасажирського автобусу сталася 29 жовтня у Житомирській області. В місті Овруч легковий автомобіль Renault зіткнувся з автобусом ПАЗ, в результаті чого постраждала одна людина.

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