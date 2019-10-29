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В Житомирской области автобус столкнулся с легковушкой, есть раненый

Новости » Происшествия    29.10.2019 - 16:18
В Житомирской области автобус столкнулся с легковушкой, есть раненый
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Автомобиль от удара автобуса сбил мимо проходящего пешехода

Во вторник, 29 октября, в городе Овруч Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), столкнулись автомобиль и легковушка, в результате чего был травмирован пешеход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Как сообщается, водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением на повороте и столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем "Рено".

"От удара иномарка покатилась и сбила мужчину, который в это время шел по обочине. В результате ДТП 61-летний пешеход получил травмы и был доставлен в местную больницу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области несовершеннолетний водитель погиб в аварии, а трое его друзей, которые находились в салоне, получили ранения разной степени тяжести. 14-летний подросток взял машину у своих родителей.

Также сообщалось, что 28 октября в Ивано-Франковской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в результате погиб один человек, а трое - травмированы.

Как ранее сообщало РБК-Украина, 27 октября на Закарпатье автомобиль сбил пешеходов и перевернулся. В результате аварии пострадали три человека, среди которых ребенок.

На Закарпатье автомобиль сбил пешеходов и перевернулся, есть пострадавшие Во Львовской области перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
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