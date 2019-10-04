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Во Львовской области столкнулся грузовик с маршруткой, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 20:00
Во Львовской области столкнулся грузовик с маршруткой, есть пострадавшие
Фото: место инцидента (lv.npu.gov.ua)

ДТП произошло на автодороге Львов - Шегини между селом Зимна Вода и Конопница

Возле Львова в результате столкновения грузовика с маршруткой пострадали 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 октября, около 16.15 на автодороге Львов - Шегини между селом Зимна Вода и Конопница, Пустомытовского района.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и личности всех участников происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение автомобиля "МАЗ" с маршрутным автобусом "БАЗ". По состоянию на 17.30 медики оказывают помощь 10 людям.

Во Львовской области столкнулся грузовик с маршруткой, есть пострадавшие

Фото: ДТП во Львове (lv.npu.gov.ua)

Напомним, во Львовской обасти на автодороге Киев-Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали 4 человека.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошла ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с маршруткой, в которой находились пассажиры. По предварительной информации в результате ДТП пострадали 10 человек. Очевидцы ДТП сообщили, что на момент аварии в салоне маршрутки находилось около 20 пассажиров, среди них были дети.

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