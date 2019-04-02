В Хмельницкой обл. усиливают меры иммунизации для противодействия кори

В Хмельницкой области введут чрезвычайные меры для повышения уровня охвата прививками против кори среди детей в течение ближайших месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечается, за три месяца этого года в Хмельницкой области корью заболели 2778 человек. Это практически вдвое больше чем зарегистрированных случаев в регионе за весь 2018 год.

Хмельницкая область имеет наибольший интенсивный показатель заболеваемости в стране - на протяжении последнего месяца здесь регистрируется около 200 новых случаев кори еженедельно. А всего с начала вспышки здесь заболели 3 203 человека, 2 умерли.

В Минздраве уверяют, что в Украине достаточно качественной и эффективной вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США, что защищает от кори и его тяжелых осложнений. По состоянию на 26 марта в регионах есть 1 млн. 094 тыс. 411 доз вакцин КПК.

РБК-Украина писало, что с начала года корью в Украине заболели 35 тыс. человек. В течение 13-й недели 2019 года корью заболели 2254 человека - 1113 взрослых и 1141 ребенок.

Напомним, в детском санатории Бердянска Запорожской области зафиксирована вспышка кори, в частности, сообщается, что корью заболели пять человек, в том числе трое детей.