У Хмельницькій обл. посилюють заходи імунізації для протидії кору

У Хмельницькій області запровадять надзвичайні заходи для підвищення рівня охоплення щепленнями проти кору серед дітей протягом найближчих місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Як зазначається, за три місяці цього року у Хмельницькій області на кір захворіли 2778 людей. Це практично вдвічі більше ніж зареєстрованих випадків в регіоні за весь 2018 рік.

Хмельницька область має найбільший інтенсивний показник захворюваності в країні - впродовж останнього місяця тут реєструють близько 200 нових випадків кору щотижня. А всього з початку спалаху тут захворіли 3 203 людини, 2 померли.

У МОЗ запевняють, що в Україні достатньо якісної і ефективної вакцини КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США, що захищає від кору та його важких ускладнень. Станом на 26 березня в регіонах є 1 млн. 094 тис. 411 доз вакцин КПК.

РБК-Україна писало, що з початку року на кір в Україні захворіли 35 тис. чоловік. Протягом 13-го тижня 2019 року на кір захворіли 2254 людини - 1113 дорослих і 1141 дитина.

Нагадаємо, в дитячому санаторії Бердянська Запорізької області зафіксовано спалах кору, зокрема, повідомляється, що кір захворіли п'ятеро осіб, у тому числі троє дітей.