У Дніпрі зупинили роботу електротранспорту

У Дніпрі робота електротранспорту примусово зупинена до 26 січня включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт департаменту транспорту та транспортної інфраструктри Дніпровської міської ради.

Зазначено, що міська влада докладає усіх зусиль щодо діалогу з енергетичними компаніями та приватними перевізниками для посилення автобусних маршрутів.

"У Дніпрі примусово зупинено роботу маршрутів електротраспорту до 26 січня включно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі діють аварійні відключення світла. Це пов’язано з тим, що з початком робочого тижня зросло споживання електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.