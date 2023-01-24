В Хмельницком остановили движение троллейбусов: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Электротранс" .

"Из-за отсутствия напряжения в разных микроонах города движение троллейбусов невозможно, к сожалению", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Днепре приостановили работу электротранспорта до 26 января.

Тем временем во Львовской области ввели спецграфик аварийных отключений электроэнергии.

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