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В Хмельницком остановили движение троллейбусов: что произошло

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Хмельницкий, Вторник 24 января 2023 09:16
В Хмельницком остановили движение троллейбусов: что произошло Фото: в Хмельницком остановили движение троллейбусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Хмельницком остановили движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Электротранс".

"Из-за отсутствия напряжения в разных микроонах города движение троллейбусов невозможно, к сожалению", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Днепре приостановили работу электротранспорта до 26 января.

Тем временем во Львовской области ввели спецграфик аварийных отключений электроэнергии.

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