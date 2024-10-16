В Хмельницком уже отапливаются больницы, школы и садики: когда тепло появится в домах

В Хмельницком официально начат отопительный сезон. Городские медицинские учреждения и детские сады получили тепло уже с понедельника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкого городского главу Александра Симчишина .

По его словам, сейчас отопление постепенно начинает поступать в дома жителей. Он добавил, что этот процесс начался раньше обычного из-за резкого снижения температуры.

"Пока никаких проблем с началом отопительного сезона не видим", - сообщил городской глава.

Симчишин отметил, что специалисты постепенно регулируют проблемы, связанные с попаданием воздуха в трубы в квартирах некоторых жильцов.

"Это следствие большой работы тепловиков, которая начинается на следующий день после завершения предыдущего отопительного периода. Есть четкий план, инвестиционная программа, программа развития предприятия", - подчеркнул он.

Городской голова поблагодарил коммунальщиков за работу даже в условиях острой нехватки кадров. По его словам, около 40 работников предприятия были мобилизованы.

Также он сообщил, что подготовка к отопительному сезону в Хмельницком обошлась городу около 90 миллионов гривен.

"За эти средства удалось поставить новые котлы, модернизировать, отремонтировать существующие, отремонтировать когенерационные установки, заменить старые сети и т.д. Есть твердотопливные котлы, когенерационные установки. Новейшая установка - благотворительная помощь от международных партнеров - уже установлена и работает", - рассказал Симчишин.

Таким образом, город теперь способен производить более 8 МВт собственной электроэнергии. Это обеспечит бесперебойную работу котельных даже в сложных условиях.

Отопительный сезон в Украине

Из-за погодных условий отопительный сезон постепенно начинается в Украине. Он уже стартовал, например, в Виннице, Чернигове, Киеве, Бориспольском обществе.

Городские администрации контролируют готовность теплосетей, а приоритетом остается подключение больниц, детсадов и школ.

Энергетическая система страны работает стабильно, запасы газа и угля для отопительного сезона обеспечены. Правительство готово к возможным вызовам, которые могут вызвать грядущие российские обстрелы.