У Хмельницькому та області чути вибухи. Місто без світла

У суботу, 22 жовтня, у Хмельницькому та області чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.
"В Хмельницькій області чути вибухи. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" - написав він.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин також підтвердив вибух у обласному центрі.
"Друзі, залишайтеся в укриттях. Є вибух. Поки без деталей", - констатував він.
Оновлено 9.11. Після вибуху у Хмельницькому, місто залишилось без світла. Містян просять зробити запаси води.
"Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне", - йдеться в повідомленні Хмельницької міської ради.
Оновлено 9.34. За даними Гамалія, ворог продовжує ракетний обстріл Хмельницької області.
"До завершення повітряної тривоги, залишайтеся в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких! Деталі згодом", - написав він в Telegram.
Як повідомлялось, вранці 22 жовтня під час масштабної повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи, а в Київській працює ППО.
Нагадаємо, вранці, 22 жовтня, Росія вдалась до чергового масованого удару по Україні. В низці областей пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
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