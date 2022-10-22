В Хмельницком и области слышны взрывы. Город без света

В субботу, 22 октября, в Хмельницком и области слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"Хмельницкие, город без света. Просим за возможность сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет", - говорится в сообщении Хмельницкого городского совета.

Обновлено 9.11. После взрыва в Хмельницком, город остался без света . Жителей города просят сделать запасы воды.

"Друзья, оставайтесь в укрытиях. Есть взрыв. Пока без деталей", - констатировал он.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин также подтвердил взрыв в областном центре.

"В Хмельницкой области слышны взрывы. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" - написал он.

Как сообщалось, утром 22 октября во время масштабной воздушной тревоги в Одесской области прогремели взрывы, а в Киевской работает ПВО.

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