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У Хмельницькому скорочують кількість тролейбусів через проблеми зі світлом

Ілюстративне фото: у Хмельницькому ходитиме менше тролейбусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Хмельницькому вже відзавтра, 4 червня, на маршрути вийде менше тролейбусів, ніж зазвичай. Причина - проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку міську раду у Telegram.

Як уточнили у відомстві, зміни стосуються наступних маршрутів.

  • № 3, 13, 15, 18 та 56 (на кожному з маршрутів буде менше на 1 транспортний засіб у дві зміни);
  • №19, 20 тимчасово не функціонуватимуть.

Проблеми зі світлом

Нагадаємо, в Україні спостерігаються проблеми з електропостачанням. Їхня причина - постійні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру країни.

Зокрема сьогодні, 3 червня, по всій Україні діють графіки відключень світла.

При цьому вчора, 2 червня, через екстрені відключення світла у Києві призупиняли роботу фунікулера.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХмельницькийТролейбусВимкнення світла