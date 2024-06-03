В Хмельницком сокращают число троллейбусов из-за проблем со светом

В Хмельницком уже с завтрашнего дня, 4 июня, на маршруты выйдет меньше троллейбусов, чем обычно. Причина - проблемы с электроснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкий городской совет в Telegram.
Как уточнили в ведомстве, изменения касаются следующих маршрутов.
Напомним, в Украине наблюдаются проблемы с электроснабжением. Их причина - постоянные атаки россиян на энергетическую инфраструктуру страны.
В частности, сегодня, 3 июня, по всей Украине действуют графики отключений света.
При этом вчера, 2 июня, из-за экстренных отключений света в Киеве приостанавливали работу фуникулера.
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