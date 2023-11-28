У Хмельницькому районі уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку

"Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району", - поінформував Тюрін.

Внаслідок падіння уламків пожежа не виникла, травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події.

Обстріли Хмельницької області

Нагадаємо, у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги вночі 24 листопада, повідомлялося про роботу ППО.

Також внаслідок збиття одного з дронів, які запустили російські окупанти вранці 16 листопада, уламки пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області.

Також 25 жовтня окупанти завдали удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання.