В Хмельницком районе обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома

"Во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района", - проинформировал Тюрин.

В результате падения обломков пожар не возник, травмированных нет. Все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Обстрелы Хмельницкой области

Напомним, в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги ночью 24 ноября, сообщалось о работе ПВО.

Также в результате сбития одной из дронов, которые запустили российские кафиры утром 16 ноября, обломки повредили грузовой автомобиль в Хмельницкой области.

Также 25 октября оккупанты нанесли удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение.