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В Хмельницком районе обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома

Фото: в Хмельницком районе обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 28 ноября атаковали дронами Хмельницкий район. В результате сбития силами ПВО одного из беспилотников обломки упали на крышу частного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.

"Во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района", - проинформировал Тюрин.

В результате падения обломков пожар не возник, травмированных нет. Все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Обстрелы Хмельницкой области

Напомним, в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги ночью 24 ноября, сообщалось о работе ПВО.

Также в результате сбития одной из дронов, которые запустили российские кафиры утром 16 ноября, обломки повредили грузовой автомобиль в Хмельницкой области.

Также 25 октября оккупанты нанесли удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение.

 

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