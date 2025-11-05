У Хмельницькому перестали курсувати тролейбуси: що трапилося

Відключення світла 5 листопада

Раніше РБК-Україна писало, що стан енергосистеми України залишається напруженим через російські обстріли. У кількох областях, зокрема на Сумщині, виникли нові знеструмлення, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В усіх регіонах України діють погодинні відключення світла - з 07:00 до 21:00, а також обмеження споживання для бізнесу та промисловості.

Також ми розповідали, що графіки відключень електроенергії в Україні можуть змінюватися протягом дня через різні фактори - зокрема температуру повітря, час доби, аварії або нові російські обстріли. Обсяг обмежень залежить від рівня споживання та можливостей енергосистеми генерувати й передавати електроенергію.

Після масованих атак чи аварій може виникати дефіцит потужності, тому "Укренерго" або обленерго ухвалюють рішення про запровадження погодинних чи аварійних відключень.