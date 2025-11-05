У Хмельницькому перестали курсувати тролейбуси: що трапилося

Сьогодні, 5 листопада, у Хмельницькому тимчасово призупинено рух тролейбусів через відсутність напруги в електромережах.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку міську раду.
Повідомляється, що через дефіцит потужностей здійснюються почергові відключення електропостачання. Наразі без напруги залишаються вулиця Шевченка та мікрорайон Ракове.
Через це рух тролейбусів тимчасово призупинено, а частина транспорту вимушено зупинилася просто на смугах руху.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.
Раніше РБК-Україна писало, що стан енергосистеми України залишається напруженим через російські обстріли. У кількох областях, зокрема на Сумщині, виникли нові знеструмлення, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
В усіх регіонах України діють погодинні відключення світла - з 07:00 до 21:00, а також обмеження споживання для бізнесу та промисловості.
Також ми розповідали, що графіки відключень електроенергії в Україні можуть змінюватися протягом дня через різні фактори - зокрема температуру повітря, час доби, аварії або нові російські обстріли. Обсяг обмежень залежить від рівня споживання та можливостей енергосистеми генерувати й передавати електроенергію.
Після масованих атак чи аварій може виникати дефіцит потужності, тому "Укренерго" або обленерго ухвалюють рішення про запровадження погодинних чи аварійних відключень.