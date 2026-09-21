У Хмельницькому оренда квартир злетіла на 42%: скільки зараз коштує житло

Вторинний ринок: попит тримає високі ціни

На вторинному ринку житла Хмельницького спостерігається впевнене зростання вартості квартир. За останній рік найбільше додали в ціні однокімнатні квартири - їхня вартість збільшилася на 18% і тепер у середньому становить 42 000 доларів.

Ситуація з іншими об'єктами виглядає так:

2-кімнатні квартири: медіанна ціна досягла 58 700 доларів (зростання на 15% за рік);

медіанна ціна досягла 58 700 доларів (зростання на 15% за рік); 3-кімнатні квартири: коштують у середньому 70 000 доларів (плюс 13% за рік).

Експерти зазначають, що стабільний попит на готове житло продовжує підживлювати цінове зростання в регіоні.

В середньому, щоб заробити на 1-кімнатну квартиру у Хмельницькому, треба відкладати всю зарплату протягом 5,7 року, на 2-кімнатну - 8 років, 3-кімнатну - 9,5 року.

Ціни на вторинному ринку у Хмельницькому (скриншот)

Первинний ринок: новобудови додають у ціні

Первинний ринок нерухомості також демонструє висхідну динаміку. Медіана стартової ціни від забудовників у Хмельницькому на сьогодні зафіксована на позначці 38 000 грн/кв. м.

За рік квадратний метр у новобудовах подорожчав на 22,58% у гривні. Водночас за останні пів року темпи дещо стабілізувалися, проте інтерес інвесторів до первинного ринку залишається високим, особливо у сегментах із покращеним плануванням та комфорт-класі.

Ціни на первинному ринку у Хмельницькому (скриншот)

Ринок оренди: стрибок цін на квартири

Найбільш помітні зміни зафіксовані в сегменті оренди житла, де цінові рекорди б'ють усі категорії квартир. За останніх пів року середня вартість оренди 1-кімнатних квартир додала близько 1 500 грн, а двокімнатних - 2 000 грн.

Середні ціни на оренду у Хмельницькому становлять:

1-кімнатні квартири: 15 000 грн на місяць (+36% за рік);

15 000 грн на місяць (+36% за рік); 2-кімнатні квартири: 17 000 грн на місяць (+42% за рік);

17 000 грн на місяць (+42% за рік); 3-кімнатні квартири: 16 000 грн на місяць (+33% за рік).

На таке суттєве здорожчання оренди впливає загальна економічна ситуація, обмежена пропозиція якісних варіантів та незмінний попит з боку внутрішньо переміщених осіб і місцевих мешканців, які шукають окреме житло.