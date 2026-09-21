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У Хмельницькому оренда квартир злетіла на 42%: скільки зараз коштує житло

08:07 21.09.2026 Пн
3 хв
aimg Василина Копитко
У Хмельницькому оренда квартир злетіла на 42%: скільки зараз коштує житло Як змінились ціни на нерухомість у Хмельницькому за рік (фото: Freepik)
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На ринку нерухомості Хмельницького триває стійка тенденція до подорожчання житла. Зростання цін фіксується як у сегменті новобудов і вторинного ринку, так і в секторі довгострокової оренди.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Вторинний ринок: попит тримає високі ціни

На вторинному ринку житла Хмельницького спостерігається впевнене зростання вартості квартир. За останній рік найбільше додали в ціні однокімнатні квартири - їхня вартість збільшилася на 18% і тепер у середньому становить 42 000 доларів.

Ситуація з іншими об'єктами виглядає так:

  • 2-кімнатні квартири: медіанна ціна досягла 58 700 доларів (зростання на 15% за рік);
  • 3-кімнатні квартири: коштують у середньому 70 000 доларів (плюс 13% за рік).

Експерти зазначають, що стабільний попит на готове житло продовжує підживлювати цінове зростання в регіоні.

В середньому, щоб заробити на 1-кімнатну квартиру у Хмельницькому, треба відкладати всю зарплату протягом 5,7 року, на 2-кімнатну - 8 років, 3-кімнатну - 9,5 року.

Читайте також: У Луцьку квартири подорожчали до 26%: скільки коштує купити та орендувати житло

У Хмельницькому оренда квартир злетіла на 42%: скільки зараз коштує житлоЦіни на вторинному ринку у Хмельницькому (скриншот)

Первинний ринок: новобудови додають у ціні

Первинний ринок нерухомості також демонструє висхідну динаміку. Медіана стартової ціни від забудовників у Хмельницькому на сьогодні зафіксована на позначці 38 000 грн/кв. м.

За рік квадратний метр у новобудовах подорожчав на 22,58% у гривні. Водночас за останні пів року темпи дещо стабілізувалися, проте інтерес інвесторів до первинного ринку залишається високим, особливо у сегментах із покращеним плануванням та комфорт-класі.

У Хмельницькому оренда квартир злетіла на 42%: скільки зараз коштує житлоЦіни на первинному ринку у Хмельницькому (скриншот)

Ринок оренди: стрибок цін на квартири

Найбільш помітні зміни зафіксовані в сегменті оренди житла, де цінові рекорди б'ють усі категорії квартир. За останніх пів року середня вартість оренди 1-кімнатних квартир додала близько 1 500 грн, а двокімнатних - 2 000 грн.

Середні ціни на оренду у Хмельницькому становлять:

  • 1-кімнатні квартири: 15 000 грн на місяць (+36% за рік);
  • 2-кімнатні квартири: 17 000 грн на місяць (+42% за рік);
  • 3-кімнатні квартири: 16 000 грн на місяць (+33% за рік).

На таке суттєве здорожчання оренди впливає загальна економічна ситуація, обмежена пропозиція якісних варіантів та незмінний попит з боку внутрішньо переміщених осіб і місцевих мешканців, які шукають окреме житло.

Читайте також про те, що в Івано-Франківську ціни на оренду квартир підскочили більш ніж на 40%. Опитування ЛУН показало, що більшість потенційних покупців очікують подальшого здорожчення нерухомості у місті.

Раніше ми писали про те, що в Україні фіксують високий інтерес до приватних будинків. У деяких областях ціни за рік підвищились на третину. Найпомітніше нерухомість подорожчала у Рівненській області - на 36%, а у Чернівецькій та Одеській - на 35%.

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