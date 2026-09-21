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В Хмельницком аренда квартир взлетела на 42%: сколько сейчас стоит жилье

08:07 21.09.2026 Пн
3 мин
aimg Василина Копытко
В Хмельницком аренда квартир взлетела на 42%: сколько сейчас стоит жилье Как изменились цены на недвижимость в Хмельницком за год (фото: Freepik)
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На рынке недвижимости Хмельницкого продолжается устойчивая тенденция к удорожанию жилья. Рост цен фиксируется как в сегменте новостроек и вторичного рынка, так и в секторе долгосрочной аренды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Вторичный рынок: спрос держит высокие цены

На вторичном рынке жилья Хмельницкого наблюдается уверенный рост стоимости квартир. За последний год больше всего прибавили в цене однокомнатные квартиры - их стоимость увеличилась на 18% и теперь в среднем составляет 42 000 долларов.

Ситуация с другими объектами выглядит следующим образом:

  • 2-комнатные квартиры: медианная цена достигла 58 700 долларов (рост на 15% за год);
  • 3-комнатные квартиры: стоят в среднем 70 000 долларов (плюс 13% в год).

Эксперты отмечают, что стабильный спрос на готовое жилье продолжает подпитывать ценовой рост в регионе.

В среднем, чтобы заработать на 1-комнатную квартиру в Хмельницком, нужно откладывать всю зарплату в течение 5,7 года, на 2-комнатную - 8 лет, 3-комнатную - 9,5 года.

Читайте также: В Луцке квартиры подорожали до 26%: сколько стоит купить и арендовать жилье

В Хмельницком аренда квартир взлетела на 42%: сколько сейчас стоит жильеЦены на вторичном рынке в Хмельницком (скриншот)

Первичный рынок: новостройки прибавляют в цене

Первоначальный рынок недвижимости также демонстрирует восходящую динамику. Медиана стартовой цены от застройщиков в Хмельницком на сегодняшний день зафиксирована на отметке 38 000 грн/кв. м.

За год квадратный метр в новостройках подорожал на 22,58% в гривне. В то же время, за последние пол года темпы несколько стабилизировались, однако интерес инвесторов к первичному рынку остается высоким, особенно в сегментах с улучшенной планировкой и комфорт-классом.

В Хмельницком аренда квартир взлетела на 42%: сколько сейчас стоит жильеЦены на первичном рынке в Хмельницком (скриншот)

Рынок аренды: скачок цен на квартиры

Наиболее заметные изменения зафиксированы в сегменте аренды жилья, где ценовые рекорды отражаются на всех категориях квартир. За последних пол года средняя стоимость аренды 1-комнатных квартир прибавила около 1 500 грн, а двухкомнатных - 2 000 грн.

Средние цены на аренду в Хмельницком:

  • 1-комнатные квартиры: 15 000 грн в месяц (+36% в год);
  • 2-комнатные квартиры: 17 000 грн в месяц (+42% в год);
  • 3-комнатные квартиры: 16 000 грн в месяц (+33% в год).

На такое существенное удорожание аренды влияет общая экономическая ситуация, ограниченое предложение качественных вариантов и неизменный спрос со стороны внутренне перемещенных лиц и местных жителей, ищущих отдельное жилье.

Читайте также о том, что в Ивано-Франковске цены на аренду квартир подскочили более чем на 40%. Опрос ЛУН показал, что большинство потенциальных покупателей ожидают дальнейшего удорожания недвижимости в городе.

Ранее мы писали о том, что в Украине фиксируют высокий интерес к частным домам. В некоторых областях цены за год повысились на треть. Заметнее всего недвижимость подорожала в Ровенской области - на 36%, а в Черновицкой и Одесской - на 35%.

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