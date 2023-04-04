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У Хмельницькому депутати позбавили землі храми УПЦ МП після побиття військового

Фото: у Хмельницькому депутати позбавили землі храми УПЦ МП після побиття військового (vsim.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 4 квітня, у Хмельницькому відбулася позачергова сесія міськради, де депутати вирішили припинити право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, де нещодавно було побито військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання vsim.ua.

Так, усі рішення депутати ухвалили одноголосно - у складі 38 депутатів.

"Проконтролювати виконання цих рішень має постійна комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища", - пише видання.

Згодом ці храми, за словами мера Хмельницького Олександра Симчишина, можуть перейти до ПЦУ і право на користування земельними ділянками передадуть новим релігійним громадам, вже української церкви.

Крім цього, сьогодні у зв’язку з подіями у соборі УПЦ (МП) також скликають сесію обласної ради.

Як зазначають журналісти, наразі в храмі, де відбулося побиття військового, тривають перереєстраційні заходи. Священики ПЦУ описують майно, яке належить до кафедрального собору. Після того храм буде опечатано і лише після того тут буде здійснювати богослужіння Православна Церква України.

Нагадаємо, 2 квітня священнослужителі УПЦ Московського патріархату побили військового у церкві в Хмельницькому.

Пізніше мер міста Олександр Симчишин повідомив, що у Хмельницькому хочуть заборонити УПЦ МП користуватися земельними ділянками.

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