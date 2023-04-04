У Хмельницькому депутати позбавили землі храми УПЦ МП після побиття військового

Так, усі рішення депутати ухвалили одноголосно - у складі 38 депутатів.

"Проконтролювати виконання цих рішень має постійна комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища", - пише видання.

Згодом ці храми, за словами мера Хмельницького Олександра Симчишина, можуть перейти до ПЦУ і право на користування земельними ділянками передадуть новим релігійним громадам, вже української церкви.

Крім цього, сьогодні у зв’язку з подіями у соборі УПЦ (МП) також скликають сесію обласної ради.

Як зазначають журналісти, наразі в храмі, де відбулося побиття військового, тривають перереєстраційні заходи. Священики ПЦУ описують майно, яке належить до кафедрального собору. Після того храм буде опечатано і лише після того тут буде здійснювати богослужіння Православна Церква України.