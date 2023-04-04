RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Хмельницком депутаты лишили земли храмы УПЦ МП после избиения военного

Фото: в Хмельницком депутаты лишили земли храмы УПЦ МП после избиения военного (vsim.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 4 апреля, в Хмельницком состоялась внеочередная сессия горсовета, где депутаты решили прекратить право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, где недавно избили военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание vsim.ua.

Так, все решения депутаты приняли единогласно - в составе 38 депутатов.

"Проконтролировать выполнение этих решений должна постоянная комиссия по вопросам градостроения, земельных отношений и охраны окружающей природной среды", - пишет издание.

Впоследствии эти храмы, по словам мэра Хмельницкого Александра Симчишина, могут перейти в ПЦУ и право на пользование земельными участками передадут новым религиозным общинам, уже украинской церкви.

Кроме этого, сегодня в связи с событиями в соборе УПЦ (МП) также созывают сессию областного совета.

Как отмечают журналисты, сейчас в храме, где произошло избиение военного, продолжаются перерегистрационные мероприятия. Священники ПЦУ описывают имущество, принадлежащее кафедральному собору. После этого храм будет опечатан и только после этого здесь будет совершать богослужение Православная Церковь Украины.

Напомним, 2 апреля священнослужители УПЦ Московского патриархата избили военного в церкви в Хмельницком.

Позже мэр города Александр Симчишин сообщил, что в Хмельницком хотят запретить УПЦ МП пользоваться земельными участками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХмельницкийУПЦ МП