У Хмельницькому чути звуки вибухів, працює ППО

Місцеві жителі чули звуки вибухів. У низці областей України оголошена повітряна тривога.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Хмельниччині є загроза застосування ударних БПЛА типу "Шахед".

Військові зазначили, що російські окупаційні війська запустили по Україні щонайменше три групи дронів-камікадзе з південного та південно-східного напрямів.

Повторні вибухи

О 1:24 ночі в Хмельницькій області знову пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги мешканців закликають знаходитися в укриттях.

Працює ППО

У Хмельницькій ОВА підтвердили серію вибухів у регіоні та повідомили, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

Обстріл Хмельницької області

Вдень 5 серпня, російські війська атакували Україну ракетами "Кинджал" та "Калібр". Президент України Володимир Зеленський розповів, що ціллю окупантів стала "Мотор-Січ" та Хмельницька область.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки було пошкоджено приватні житлові будинки, комунальний заклад культури та приміщення автовокзалу.