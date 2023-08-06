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У Хмельницькому чути звуки вибухів, працює ППО

Фото: у Хмельницькому пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Хмельницькому пролунали звуки вибухів сьогоднів вночі, 6 серпня. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Місцеві жителі чули звуки вибухів. У низці областей України оголошена повітряна тривога. 

Раніше в Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Хмельниччині є загроза застосування ударних БПЛА типу "Шахед".

Військові зазначили, що російські окупаційні війська запустили по Україні щонайменше три групи дронів-камікадзе з південного та південно-східного напрямів. 

Повторні вибухи

О 1:24 ночі в Хмельницькій області знову пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги мешканців закликають знаходитися в укриттях.

Працює ППО

У Хмельницькій ОВА підтвердили серію вибухів у регіоні та повідомили, що в області працюють сили протиповітряної оборони. 

Обстріл Хмельницької області

Вдень 5 серпня, російські війська атакували Україну ракетами "Кинджал" та "Калібр". Президент України Володимир Зеленський розповів, що ціллю окупантів стала "Мотор-Січ" та Хмельницька область.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки було пошкоджено приватні житлові будинки, комунальний заклад культури та приміщення автовокзалу. 

 

 

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ХмельницькийВибух