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В Хмельницком слышны звуки взрывов

Фото: в Хмельницком раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Хмельницком раздались звуки взрывов сегодня ночью, 6 августа. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Местные жители слышали звуки взрывов. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Хмельницкой области есть угроза применения ударных БПЛА типа "Шахед".

Военные отметили, что российские оккупационные войска запустили по Украине минимум три группы дронов-камикадзе по южному и юго-восточному направлениям.

 

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ХмельницкийВзрыв