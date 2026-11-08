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У Хмельницькому чоловік підірвав гранату у власній руці

19:05 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: поліція з'ясовує обставини вибуху гранати в руках мешканця Хмельницького (Getty Images)

У Хмельницькому в мікрорайоні Ракове чоловік підірвав гранату просто у власній руці. Внаслідок вибуху він зазнав травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Хмельницької області.

Інцидент стався 8 листопада близько 15:20.

За попередніми даними, боєприпас вибухнув безпосередньо в руках у чоловіка.

Поліцейські, які оперативно прибули за викликом на місце події, надали постраждалому першу домедичну допомогу.

Фото: поліція з'ясовує обставини вибуху гранати в руках мешканця Хмельницького (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини того, що сталося.

Нагадаємо, що випадки недбалого поводження з вибухонебезпечними предметами неодноразово фіксувалися в різних регіонах України.

Зокрема, у Києві чоловік привів у дію боєприпас на вулиці у Святошинському районі, внаслідок чого постраждали четверо людей.

Крім того, подібний інцидент стався на Житомирщині, де під час повітряної тривоги в укритті гімназії в Бердичеві 11-річна учениця розібрала навчальну гранату навчальну гранату в укритті.

Тоді піротехнічний пристрій спрацював, проте, на щастя, ніхто з дітей та педагогів не постраждал.

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