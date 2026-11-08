У Хмельницькому чоловік підірвав гранату у власній руці

У Хмельницькому в мікрорайоні Ракове чоловік підірвав гранату просто у власній руці. Внаслідок вибуху він зазнав травм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Хмельницької області.
Інцидент стався 8 листопада близько 15:20.
За попередніми даними, боєприпас вибухнув безпосередньо в руках у чоловіка.
Поліцейські, які оперативно прибули за викликом на місце події, надали постраждалому першу домедичну допомогу.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини того, що сталося.
Нагадаємо, що випадки недбалого поводження з вибухонебезпечними предметами неодноразово фіксувалися в різних регіонах України.
Зокрема, у Києві чоловік привів у дію боєприпас на вулиці у Святошинському районі, внаслідок чого постраждали четверо людей.
Крім того, подібний інцидент стався на Житомирщині, де під час повітряної тривоги в укритті гімназії в Бердичеві 11-річна учениця розібрала навчальну гранату навчальну гранату в укритті.
Тоді піротехнічний пристрій спрацював, проте, на щастя, ніхто з дітей та педагогів не постраждал.