У Хмельницькому чоловік підірвав гранату у власній руці

Нагадаємо, що випадки недбалого поводження з вибухонебезпечними предметами неодноразово фіксувалися в різних регіонах України.

Зокрема, у Києві чоловік привів у дію боєприпас на вулиці у Святошинському районі, внаслідок чого постраждали четверо людей.

Крім того, подібний інцидент стався на Житомирщині, де під час повітряної тривоги в укритті гімназії в Бердичеві 11-річна учениця розібрала навчальну гранату навчальну гранату в укритті.

Тоді піротехнічний пристрій спрацював, проте, на щастя, ніхто з дітей та педагогів не постраждал.