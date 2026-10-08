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В школі на Житомирщині під час тривоги вибухнула граната

17:36 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
В школі на Житомирщині під час тривоги вибухнула граната Фото: в школі на Житомирщині поліція з'ясовує обставини вибуху гранати в укритті (zt.npu.gov.ua)
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У Бердичеві Житомирської області 11-річна учениця розібрала навчальну гранату під час перебування в укритті гімназії. У результаті піротехнічний пристрій спрацював, ніхто з дітей та педагогів не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

Повідомлення про ймовірний вибух у приміщенні гімназії № 17 надійшло до правоохоронців 8 жовтня близько 11:00.

Як попередньо встановили поліцейські, школярка принесла до навчального закладу дві навчально-тренувальні гранати.

Під час повітряної тривоги дівчинка перебувала в укритті, де спробувала розібрати один із предметів, що й призвело до його спрацювання.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили залишки спрацьованого піротехнічного засобу, а також другу навчальну гранату.

Станом на 14:00 ніхто з присутніх у гімназії по медичну допомогу не звертався. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події та встановлює, звідки у дитини з'явилися ці предмети.

Правоохоронці звертаються до батьків із закликом ретельно контролювати дозвілля дітей та не допускати використання ними будь-яких вибухонебезпечних чи піротехнічних предметів.

У поліції наголошують, що нехтування правилами безпеки навіть під час поводження з навчальними або святковими піротехнічними засобами може призвести до травмування та інших небезпечних наслідків.

Нагадаємо, що випадки необережного або умисного поводження з вибухонебезпечними предметами періодично стаються в різних регіонах України.

Зокрема, у Шептицькому Львівської області військовий у відпустці підірвав гранату, унаслідок чого травмувалися четверо людей.

Крім того, у Святошинському районі Києва чоловік на вулиці привів у дію боєприпас та дістав тілесні ушкодження.

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