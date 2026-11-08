RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

В Хмельницком мужчина взорвал гранату в собственной руке

19:05 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: полиция выясняет обстоятельства взрыва гранаты в руках жителя Хмельницкого (Getty Images)

В Хмельницком в микрорайоне Раково мужчина взорвал гранату прямо в собственной руке. В результате взрыва он получил травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Хмельницкой области.

Инцидент произошел 8 ноября около 15.20.

По предварительным данным, боеприпас взорвался прямо в руках у мужчины.

Полицейские, оперативно прибывшие по вызову на место происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Фото: полиция выясняет обстоятельства взрыва гранаты в руках жителя Хмельницкого (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, что случаи небрежного обращения с взрывоопасными предметами неоднократно фиксировались в разных регионах Украины.

В частности, в Киеве мужчина привел в действие боеприпас на улице в Святошинском районе, в результате чего пострадали четыре человека.

Кроме того, подобный инцидент произошел в Житомирской области, где во время воздушной тревоги в укрытии гимназии в Бердичеве 11-летняя ученица разобрала учебную гранату.

Тогда пиротехническое устройство сработало, однако, к счастью, никто из детей и педагогов не пострадал.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХмельницкийВзрывВзрыв боеприпасовПолицейские