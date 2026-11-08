В Хмельницком мужчина взорвал гранату в собственной руке

Напомним, что случаи небрежного обращения с взрывоопасными предметами неоднократно фиксировались в разных регионах Украины.

В частности, в Киеве мужчина привел в действие боеприпас на улице в Святошинском районе, в результате чего пострадали четыре человека.

Кроме того, подобный инцидент произошел в Житомирской области, где во время воздушной тревоги в укрытии гимназии в Бердичеве 11-летняя ученица разобрала учебную гранату.

Тогда пиротехническое устройство сработало, однако, к счастью, никто из детей и педагогов не пострадал.