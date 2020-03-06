В Хмельницком священника госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Хмельницком с подозрением на коронавирус госпитализировали 44-летнего священника. Он вернулся из Греции, где был в паломнической путешествии на Афоне, сообщают местные СМИ.

Как отмечается, из-за высокой температуры, он обратился в инфекционную больницу. Его госпитализировали.

По словам заместителя главного врача городской инфекционной больницы Нинель Марцонь, хмельничанина уже проверили на грипп типа А и Б. Результаты не подтвердились.

"В настоящее время материалы отправили на исследование. У нас находится человек с пневмонией. Результаты анализов не подтвердили грипп типа А и Б. Его обследуют дальше. Сказать, что мы выставляем подозрение на коронавирус, я не могу. Мы просто действуем по необходимым алгоритмам ", - заявила она.

Напомним, в Черниговской области на КПП "Грэмьяч" на границе с Россией, пассажира рейсового автобуса "Москва-Киев" госпитализировали с подозрением на коронавирус, тест заболевания не подтвердил.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине зафиксирован единственный случай коронавируса. Мужчину с коронавирусом обнаружили в Черновцах 3 марта. На данный момент состояние пациента не ухудшается, хотя врачи фиксируют перепады температуры в течение дня.