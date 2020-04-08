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В Хмельницком из-за коронавируса госпитализированы еще трое человек

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 12:05
В Хмельницком из-за коронавируса госпитализированы еще трое человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В инфекционной больнице находится 8 больных коронавирусом и еще 6 с подозрением

В Хмельницком за сутки госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого городского совета.

Как сообщается, за сутки в инфекционную больницу Хмельницкого госпитализировали 6 человек, из них трое с подозрением на коронавирус, двое с ОРВИ и один с гепатитом. В общем там находится 33 больных, среди которых 1 ребенок. В больнице находится 8 больных коронавирусом и еще 6 с подозрением.

Как отмечается, в области насчитывают 15 больных коронавирусом, где 7 из них являются жителями города.

Напомним, по состоянию на 8 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1668 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 206 человек, также умерли 52 человека. Выздоровело за последний день 35 пациентов. Больше всего заболевших насчитывается в столице Украины, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.

Также заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев сообщил, что на период карантина из-за коронавируса киевляне смогут заказать онлайн все услуги, касающиеся квартирного учета.

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