У Хмельницькому через коронавірус госпіталізовано ще троє осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В інфекційній лікарні перебуває 8 хворих на коронавірус та ще 6 з підозрою

У Хмельницькому за добу госпіталізували трьох осіб із підозрою на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради.

Як повідомляється, за добу в інфекційну лікарню Хмельницького госпіталізували 6 осіб з них троє із підозрою на коронавірус, двоє з ГРВІ та один з гепатитом. Загалом там перебуває 33 хворих, серед яких 1 дитина. В лікарні перебуває 8 хворих на коронавірус та ще 6 з підозрою.

Як зазначається, в області налічують 15 хворих коронавірусом, де 7 з них є жителями міста.

Нагадаємо, станом на 8 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 нових випадках, також померло 52 особи. Видужало за останній день 35 пацієнтів. Найбільше хворих налічується в столиці України, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях.

Також заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв повідомив, що на період карантину через коронавірус кияни зможуть замовити онлайн усі послуги, що стосуються квартирного обліку.