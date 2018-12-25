ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Жителя Хмельницкого уличили в использовании баз госучреждений

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 15:57
Жителя Хмельницкого уличили в использовании баз госучреждений
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Злоумышленник хранил информацию госучреждений и их работников

Подольское управление Департамента киберполиции и детективы Хмельницкого отдела полиции с работниками СБУ в Хмельницкой области разоблачили 36-летнего жителя Хмельницкого во вмешательстве в компьютерной сети бухгалтерского учета государственных органов и предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что мужчина занимал должность в компании, которая занималась обслуживанием государственных учреждений, среди которых и военные части. В его обязанности входила реализация, установка и обслуживание программного обеспечения бухгалтерских и учетных систем, среди которого и программное обеспечение, что входит в санкционный список.

"В нарушение требований договорных обязательств, он тайно получал доступ к данным работников этих предприятий, регистрационных номеров их учетных карточек плательщиков налогов и тому подобное", - рассказали в нацполиции.

По месту проживания подозреваемого были проведены обыски. Правоохранители обнаружили на компьютерах информацию, которая имеет отношение к работникам государственных учреждений. Эта информация была отправлена на экспертизу, после которой будет определен объем, принадлежность и перечень последствий преступной деятельности мужчины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, что начато по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

Напомним, киберполиция разоблачила хакера, который похищал персональные данные. По месту жительства злоумышленника в Запорожской области был проведен санкционированный обыск и изъято компьютерную технику, в постоянной памяти которого хранилось разнообразное вредоносное программное обеспечение.

В Днепропетровской обл. задержали мужчину, который бросил гранату в помещение банка Киберполиция разоблачила хакера, который распространял данные пользователей
Новости Украины ХмельницкийКиберполицияЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь