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Жителя Хмельницького викрили у використанні баз держустанов

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 15:57
Жителя Хмельницького викрили у використанні баз держустанов
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Зловмисник зберігав інформацію держустанов та їх працівників

Подільське управління Департаменту кіберполіції та детективи Хмельницького відділу поліції з працівниками СБУ в Хмельницькій області викрили 36-річного мешканця Хмельницького у втручанні до комп’ютерної мережі бухгалтерського обліку державних органів й підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що чоловік займав посаду у компанії, яка займалась обслуговуванням державних установ, серед яких і військові частини. До його обов’язків входила реалізація, встановлення та обслуговування програмного забезпечення бухгалтерських та облікових систем, серед якого й програмне забезпечення, що входить до санкційного списку. 

"Порушуючи вимоги договірних зобов’язань, він таємно отримував доступ до даних працівників цих підприємств, реєстраційних номерів їх облікових карток платників податків тощо", - розповіли в нацполіції.

За місцем проживання підозрюваного було проведено обшуки. Правоохоронці виявили на комп’ютерах інформацію, яка має відношення до працівників державних установ. Ця інформація була відправлена на експертизу, після якої буде визначено об’єм, приналежність та перелік наслідків злочинної діяльності чоловіка.

Наразі триває досудове розслідування, що розпочате за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України.

Нагадаємо, кіберполіція викрила хакера, який викрадав персональні дані. За місцем проживання зловмисника у Запорізькій області було проведено санкціонований обшук та вилучено комп’ютерну техніку, в постійній пам’яті якої зберігалося різноманітне шкідливе програмне забезпечення.

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