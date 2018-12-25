Киберполиция разоблачила похищавшего персональные данные хакера

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Для предотвращения идентификации подозреваемый использовал арендуемые виртуальные серверы

Работники Киевского управления Департамента киберполиции задержали хакера из Запорожской области, который создавал и распространял компьютерные вирусы для кражи персональных данных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Оперативники установили, что для предотвращения идентификации подозреваемый использовал арендуемые виртуальные серверы.

"Модифицированный им вирус был предназначен для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и сбора персональной и биллинговой информации (пароли, логины, куки, данные из кошельков криптовалют, файлы с информацией) на зараженных персональных компьютерах", - сообщили правоохранители.

По месту проживания злоумышленника в Запорожской области был проведен санкционированный обыск и изъята компьютерная техника, в постоянной памяти которой хранилось разнообразное вредоносное программное обеспечение.

В настоящее время проводится идентификация владельцев инфицированной вирусами техники.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, Карпатское управление Департамента киберполиции и следователи Черновицкой полиции разоблачили 17-летнего парня, который на хакерских форумах распространял базу учетных записей пользователей популярных сервисов.