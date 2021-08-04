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Под Хмельницком пьяный водитель грузовика устроил ДТП: погиб 4-летний мальчик

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Хмельницкий, Среда 04 августа 2021 17:40
Под Хмельницком пьяный водитель грузовика устроил ДТП: погиб 4-летний мальчик Фото: в ДТП под Хмельницким погиб четырехлетний мальчик (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Днем 4 августа в автодороге в селе Бережанка Хмельницкой области перевернулся молоковоз. В кабине находился четырехлетний мальчик - он погиб. Водитель грузовика оказался пьян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что 45-летний водитель молоковоза не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика. В результате ДТП погиб четырехлетний ребенок - мальчик находился в кабине автомобиля.

Проверка показала, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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