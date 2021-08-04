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Під Хмельницькому п'яний водій вантажівки влаштував ДТП: загинув 4-річний хлопчик

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Хмельницький, Середа 04 серпня 2021 17:40
Під Хмельницькому п'яний водій вантажівки влаштував ДТП: загинув 4-річний хлопчик Фото: у ДТП під Хмельницьким загинув чотирирічний хлопчик (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 4 серпня в автодорозі в селі Бережанка Хмельницької області перекинувся молоковоз. У кабіні знаходився чотирирічний хлопчик - він загинув. Водій вантажівки виявився п'яним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції в Хмельницькій області.

Відзначається, що 45-річний водій молоковоза не впорався з керуванням і допустив перекидання вантажівки. В результаті ДТП загинула чотирирічна дитина - хлопчик знаходився в кабіні автомобіля.

Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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