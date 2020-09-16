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В Хмельницком произошло ДТП с автобусом, пострадали 7 человек

Автор: РБК-Украина

В микрорайоне "Ружичная", что в Хмельницком, столкнулись рейсовый автобус и автомобиль. В результате аварии пострадали 7 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели на месте ДТП отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы предотвратить загорание, одновременно оказав помощь медикам в транспортировке пострадавших в кареты скорой.

"В результате инцидента в лечебных учреждениях областного центра находится 7 человек", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутки.

Еще раньше в Днепре произошло ДТП с маршруткой и такси, в результате чего пострадали два человека.

РБК-Украина писало, что на трассе Киев-Харьков произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали 20, погибли 6 человек.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети.

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