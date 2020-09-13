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В Днепре произошло ДТП с маршруткой и такси, есть пострадавшие

Днепр , Воскресенье 13 сентября 2020 14:03
В Днепре произошло ДТП с маршруткой и такси, есть пострадавшие
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 13 сентября, на пересечении пр. Поля и ул. Титова в Днепре столкнулись маршрутка и такси. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Столкновение произошло около 12:30. Участниками ДТП стали маршрутка №156 и автомобиль Chevrolet одной из служб такси.

По информации правоохранителей с места аварии, водитель Chevrolet решил повернуть и не убедился в безопасности маневра, в результате чего врезался в маршрутку.

В результате ДТП пострадала девушка из маршрутки и таксист, которого с травмой головы госпитализировали.

Фото с места аварии (dnepr.express)

Напомним, ранее на трассе Киев-Харьков произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали 20 и погибли 6 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети.

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