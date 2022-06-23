В Хмельницком повышают стоимость проезда: новые тарифы

По его словам, в троллейбусах проезд будет 6 грн электронным билетом и 7 грн наличными. В автобусах и маршрутках проезд будет 12 гривен.

"Мы более 2 месяцев оттягивали этот шаг, перевозчики с конца апреля обращались к нам с просьбой поднять стоимость проезда до 16 гривен. Мы понимаем объективную составляющую роста, потому что в предыдущем тарифе стоимость топлива была заложена 24 гривны за литр, а сейчас она больше 50 гривен, а дизтопливо - почти 60", - сообщил мэр.

Он добавил, что в Хмельницком тариф остается одним из самых низких по области.

Сейчас проезд на автобусных маршрутах Хмельницкого, а также маршрутках - 8 гривен. За проезд в троллейбусах хмельничане платят 6 гривен. Зато разовый проездной билет электронный - 5 гривен.