Несмотря на заморозку. В Костополе подняли тарифы на воду и общественный транспорт

В Костополе (Ровенская область) решением горсовета подняли тарифы на водоснабжение и водоотведение и на проезд в общественном транспорте. Объясняют это изменением стоимости электроэнергии и горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Костопольский городской совет .

В частности:

централизованное водоснабжение - 19,49 гривны за 1 кубический метр с НДС (было 15,77 грн/м с НДС),

централизованное водоотведение - 27,10 гривны за 1 кубический метр с НДС (было 24,93 грн/м с НДС).

В горсовете объясняют, что такие изменения обусловлены ростом стоимости электроэнергии и горюче-смазочных материалов. Также подорожали комплектующие изделия, ремонтные материалы.

Также на заседание установили новые тарифы на перевозку пассажиров в городском общественном автотранспорте. Отныне стоимость будет составлять 11 гривен за пассажира. Для детей школьного возраста - 8 гривен за поездку