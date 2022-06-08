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В Ивано-Франковске подорожал проезд в маршрутках: какой тариф

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Украина, Среда 08 июня 2022 16:56
В Ивано-Франковске подорожал проезд в маршрутках: какой тариф Фото: в Ивано-Франковске подорожал проезд в маршрутках (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

В Ивано-Франковске подняли тарифы на проезд в частном общественном транспорте до 10 грн. Подорожание касается только маршруток, в коммунальном транспорте стоимость не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-франковска Руслана Марцинкива.

По его словам, тарифы на проезд в коммунальном транспорте (автобусы и троллейбусы КП "Електроавторанс") не меняется.

"По карте "Галка" - 6 гривен поездка, оплата банковской картой или SMS-билет - 8 гривен поездка, наличными - 10 гривен поездка", - заявил мэр.

До этого проезд на частных маршрутах Ивано-Франковска стоил 8 грн.

Напомним, на днях в Костополе (Ровенская область) также подняли тарифы на проезд в общественном транспорте.

А у Полтаве стоимость проезда планируют поднять почти вдвое - с 8 до 15 гривен. Соответствующее решение уже приняли в горисполкоме.

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