У Хмельницькому підвищують вартість проїзду: нові тарифи

За його словами, у тролейбусах проїзд буде 6 грн електронним квитком і 7 грн готівкою. В автобусах і маршрутках проїзд буде 12 гривень.

"Ми понад 2 місяці відтягували цей крок, перевізники з кінця квітня зверталися до нас із проханням підняти вартість проїзду до 16 гривень. Ми розуміємо об’єктивну складову зростання, бо в попередньому тарифі вартість пального була закладена 24 гривні за літр, а зараз вона більше 50 гривень, а дизпаливо - майже 60", - повідомив мер.

Він додав, що у Хмельницькому тариф залишається одним із найнижчих по області.

Наразі проїзд на автобусних маршрутах Хмельницького, а також маршрутках - 8 гривень. За проїзд у тролейбусах хмельничани платять 6 гривень. Натомість разовий проїзний квиток електронний - 5 гривень.