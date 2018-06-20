Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Хмельницком полиция задержала женщину за продажу собственных детей

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 23:16
Фото: дети, которых пытались продать (пресс-служба Нацполиции)
Фото: дети, которых пытались продать (пресс-служба Нацполиции)

Мать троих детей пыталась продать двух старших за 35 тыс. долларов

В Хмельницком полиция задержала 27-летнюю женщину за попытку продать за 35 тыс. долларов двух собственных детей: 5-летнюю девочку и 7-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Мать троих детей пыталась продать двух старших за 35 тысяч долларов. Кроме того, злоумышленница призналась, что младшего она планировала продать через полгода, когда тот подрастет", - говорится в сообщении.

Полиция задержала ее во время получения средств за детей.

 

Фото: дети, которых пытались продать (пресс-служба Нацполиции)

"Оперативники установили, что у женщины есть трое детей и она ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решила продать детей за 35 тысяч долларов США", - отмечают в полиции.

Детей передали в подразделение по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.

Напомним, 12 июня в Черкасской области правоохранители предотвратили продажу новорожденного ребенка.

В Киеве похитительницу двухмесячного ребенка приговорили к 2 годам ограничения свободы Суд взял под стражу юношу, который напал с ножом на ребенка
Теги публикации: Хмельницкий, торговля людьми, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь