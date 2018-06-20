В Хмельницком полиция задержала женщину за продажу собственных детей

Мать троих детей пыталась продать двух старших за 35 тыс. долларов

В Хмельницком полиция задержала 27-летнюю женщину за попытку продать за 35 тыс. долларов двух собственных детей: 5-летнюю девочку и 7-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Мать троих детей пыталась продать двух старших за 35 тысяч долларов. Кроме того, злоумышленница призналась, что младшего она планировала продать через полгода, когда тот подрастет", - говорится в сообщении.

Полиция задержала ее во время получения средств за детей.

Фото: дети, которых пытались продать (пресс-служба Нацполиции)

"Оперативники установили, что у женщины есть трое детей и она ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решила продать детей за 35 тысяч долларов США", - отмечают в полиции.

Детей передали в подразделение по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.

Напомним, 12 июня в Черкасской области правоохранители предотвратили продажу новорожденного ребенка.